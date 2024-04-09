Yerel

Bayburt'ta şehitler için mevlit okutuldu

BAYBURT - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı ve Polis Haftası münasebetiyle şehit polisler için mevlit okutuldu.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen anma programında kahraman şehitlerin anısına Yeni Camii'nde öğlen namazı öncesi Mevlid-i Şerif okundu. Mevlit öncesi vaaz veren Yeni Cami İmam Hatibi Enis Aslan, görevi başındaki tüm güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyerek, şehit polisler başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlere dua etti. Camiyi dolduran yüzlerce insan hep birlikte edilen dualara amin dediler. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince, namazdan çıkan cemaate gül suyu ve şeker ikramında bulunuldu.

Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yıl dönümünü kutlayan ve tüm güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyen Yemi Cami İmam Hatibi Enis Aslan, "Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerli müdürümüzün ve İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin aralarından ayrılan meslektaşlarını unutmamaları nedeniyle şehit düşen tüm kardeşlerimiz için öğle namazında Mevlid-i Şerif okuduk, Kur'an'la, duayla aziz şehitlerimizi yad ettik. Rabbim makamlarını, mekanlarını cennet etsin inşallah. Bundan sonraki meslek hayatlarında başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm emniyet teşkilatımızı rabbim kazalardan, belalardan korusun, hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin. Bütün devletler ve milletler için güvenlik güçleri önemlidir, rabbim onların eksikliklerini vermesin. Biz din adamları ve Diyanet Teşkilatı olarak her daim emniyet teşkilatımızın yanında olduk, bugün de onların yanındayız. Rabbim onlarla birlikte daha nice Ramazanlara, bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin" diye konuştu.