Bayburt\'ta Sığır Kimliklendirme Devir Protokolü İmzalandı

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sığırların küpeleme ve kimliklendirme çalışmalarını artık Sığır Yetiştiriciliği Birliği yapacak. Sığır cinsi hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması yetkisinin devrine ilişkin, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sığır Yetiştiriciliği Birliği arasında devir protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında imzalanan sığır cinsi hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması yetkisinin devrine ilişkin protokol kapsamında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayburt İli Sığır Yetiştiriciliği Birliği arasında devir gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ve Sığır Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Haydar Ali Kargı'nın devir protokolünü imzalamalarının ardından il ve ilçe tarım müdürlüklerinin gerçekleştirdiği küpeleme çalışmalarını artık Sığır Yetiştiriciliği Birliği gerçekleştirecek. İmza töreninde, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal, Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kürşad Yıldız yer aldı. - BAYBURT