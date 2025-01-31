Bayburt'ta sis bulutlarıyla kaplanan dağlarda mest eden görüntüler
BAYBURT - Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt'ta sis bulutlarıyla kaplanan yüksek kesimlerdeki dağlar adeta bir masal diyarına dönüştü.
Bayburt'ta sisin dağlarla buluşması görenleri hayran bıraktı. Mest eden sis manzarası sabah saatlerinde dron ile görüntülendi. Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak kaydedildi. Önümüzdeki Salı gününe kadar Bayburt'ta sisli havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Sisle Kaplanan Dağlar - Son Dakika
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