Bayburt'ta Soğuk Hava Buz Sarkıtları Oluşturdu - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Soğuk Hava Buz Sarkıtları Oluşturdu

Bayburt'ta eksi 20 dereceye düşen sıcaklık, çatı saçaklarında buz sarkıtları oluşturdu.

02.12.2024 23:00
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Bayburt buz tuttu; Çatı saçaklarındaki buz sarkıtları ekiplerce temizleniyor

BAYBURT - Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Bayburt'ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Termometrelerin gece eksi 20 gündüz saatlerinde ise eksi 13 dereceyi gösterdiği kentte, çatı saçaklarındaki buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor.

Bayburt kent merkezinde mevsimin en soğuk gecesi yaşandı. Kentte soğuk ve ayaz etkisini artırdı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar adeta Sibirya'yı andıran bir manzarayla karşılaştı. Soğuk hava bazı araçların mazot depolarının donması ve akülerinin süzülmesine neden oldu.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle çatı saçaklarında boyları yer yer 60 santimetreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ve zabıta ekipleri, saçaklardaki buz sarkıtlarını temizlemek için işe koyuldu.

İtfaiye ekipleri merdivenle çıktıkları binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını kırarken, zabıta ekipleri ise apartman ve iş yerlerinin pencerelerinden ulaşmaya çalıştıkları saçaklardaki buz sarkıtlarını kontrollü bir şekilde düşürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Soğuk Hava Buz Sarkıtları Oluşturdu - Son Dakika

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