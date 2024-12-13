Bayburt'ta Soğukta Hamsi Keyfi - Son Dakika
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Bayburt'ta Soğukta Hamsi Keyfi

Bayburt\'ta Soğukta Hamsi Keyfi

Eksi 10 derecede hamsi pişirip horon oynayarak keyifli bir gün geçiren vatandaşlar görüntülendi.

13.12.2024 08:37
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Bayburt'ta bir vatandaş soğuğa aldırış etmeden eksi 10 derece havada önce hamsi pişirip arkadaşlarına ziyafet çekti, sonra açtığı Karadeniz müzikleriyle horon oynadı. Bilgehan Sancar ve arkadaşlarının horon keyfi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt'un Vağında köyünde yaşayan Bilgehan Sancar isimli vatandaş, pazardan aldığı taze hamsileri eksi 10 derece havada piknik tüpü üzerinde pişirdi. "Bugün hamsi günümüz" diyen Sancar, hamsileri pişirip arkadaşlarıyla beraber yedikten sonra Karadeniz müzikleri eşliğinde sofrasına misafir olan dostlarıyla horon oynadı. Cep telefonuyla kaydedilen o görüntülerde, vatandaşların soğuğa aldırış etmediği, keyifli bir gün geçirdikleri görülüyor. Her sene kış aylarında hamsi tava yaptıklarını ve dostlarıyla birlikte yediklerini söyleyen Sancar, sıcak çayın ve hoş sohbetin soğuğu hissettirmediğini, soğuk kış günlerini bu şekilde hep birlikte geçirdiklerini belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Soğukta Hamsi Keyfi - Son Dakika

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