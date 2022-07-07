Bayburt'ta Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

07.07.2022 09:56
Bayburt'ta Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Başkan Pekmezci'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Öte yandan Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinde 26. yıl heyecanı adım adım yaklaşırken Başkan Hükmü Pekmezci, birim amirleri ve başkan yardımcılarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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