Bayburt'ta Vatandaş Elma Parasıyla Not Bıraktı - Son Dakika
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Bayburt'ta Vatandaş Elma Parasıyla Not Bıraktı

Bayburt\'ta Vatandaş Elma Parasıyla Not Bıraktı

Bayburt'un Cumhuriyet Caddesi üzerinde sebze meyve satılan tezgahtan bir adet elma alan vatandaş, elma aldığı tezgahın satıcısını bulamayınca tezgaha elma parasıyla not bıraktı. Anlamlı hareket sergileyen vatandaş, yazdığı notta helallik istedi. Vatandaşın düşüncesiyle yüzlerde tebessüm oluştururken, anlamlı davranışıyla da yürekleri ısıttı.

24.06.2024 10:40
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Bayburt'un Cumhuriyet Caddesi üzerinde sebze meyve satılan tezgahtan bir adet elma alan vatandaş, elma aldığı tezgahın satıcısını bulamayınca tezgaha elma parasıyla not bıraktı. Anlamlı hareket sergileyen vatandaş, yazdığı notta helallik istedi. "Elma aldım bir tane, helal et" diyerek, notun yanına 10 lira bırakan vatandaş düşüncesiyle yüzlerde tebessüm oluştururken, anlamlı davranışıyla da yürekleri ısıttı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde sebze, meyve satışı yapılan tezgahtan bir adet elma alan vatandaş, tezgahın satıcısı Ekrem Tekdemir'i o an bulamadı. Tekdemir yokken tezgahtan elma alan vatandaş ise, satıcı Tekdemir'e 10 lirayla birlikte not bıraktı.

Tezgaha geldiğinde not ve para bulan Tekdemir ise, notu kimin bıraktığını bilmediğini belirterek, helal ve haramı bilen vatandaşın duyarlı davranışı karşısında duygulandığını söyledi. "Burası Bayburt, insanımız merttir, güvenmesek tezgahı bırakıp gitmeyiz" diyerek konuşan Tekdemir, "O ara bir işim çıktı, tezgahı bırakıp gittim. Geldiğimde de tezgahta not ile parayı gördüm. Notu görmesem haberim bile olmayacaktı ama kardeşimiz not bırakarak incelik göstermiş. Kim olduğunu bilmediğimiz, helalle haramın ayrımını yapan kardeşimiz beni çok duygulandırdı. Notu yazan kardeşimiz helallik istemiş, benden yana helal olsun. O kardeşimize, helali ve haramı öğreterek onu yetiştiren ana, babaya da ayrıca helal olsun" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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