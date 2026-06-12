Bayburt'ta Yıl Sonu Kur'an Kursu Etkinliği - Son Dakika
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Bayburt'ta Yıl Sonu Kur'an Kursu Etkinliği

Bayburt\'ta Yıl Sonu Kur\'an Kursu Etkinliği
12.06.2026 13:17
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Bayburt'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen yıl sonu etkinliği ailelerle gerçekleştirildi.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından 4-6 Yaş Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Yenişehir Parkı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğrenciler kısa sureler okuyarak yıl boyunca aldıkları eğitimi aileleriyle paylaştı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Bayram Danacı, 4-6 yaş Kur'an kurslarının eğitim içeriği ve kalitesiyle aileler tarafından tercih edilen eğitimler arasında yer aldığını söyledi. Danacı, kurslarda uygulanan eğitim programıyla çocukların milli ve manevi değerlere bağlı, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sunulduğunu belirtti.

Danacı, "Diyanet İşleri Başkanlığının 4-6 yaş Kur'an kurslarında uyguladığı eğitim-öğretim programının asıl amacı, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Evlatlarımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza, evlatlarını bize emanet eden velilerimize, desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında çocuklar için çuval yarışı, halat çekme, yüz boyama etkinliği ve çeşitli oyunlar düzenlendi. Şişme parkta keyifli vakit geçiren minik öğrenciler, güneşin ve yeşilin tadını doyasıya çıkardı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Yıl Sonu Kur'an Kursu Etkinliği - Son Dakika

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