Bayburt'un Şair Müdürü: 8 Diplomalı ve 9 Kitap Yazdı - Son Dakika
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Bayburt'un Şair Müdürü: 8 Diplomalı ve 9 Kitap Yazdı

Bayburt\'un Şair Müdürü: 8 Diplomalı ve 9 Kitap Yazdı
11.07.2025 09:00
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Bayburt Tapu Müdürü Recep Karaaslan, genç yaşta 8 üniversite bitirip, 9 şiir kitabı yazdı.

Bayburt'ta tapu müdürü olarak görev yapan 36 yaşındaki Recep Karaaslan, genç yaşta 8 üniversite bitirdi, 9 şiir kitabı yazdı. Bayburt'un tarihi yapısından ve doğal güzelliklerinden etkilendiğini kaydeden Karaaslan, son şiir kitabını yazarken Çoruh Nehri'nden ve Bayburt Kalesi'nden ilham aldığını söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 yıldır görev yapan Karaaslan, yaklaşık 3 yıldır Bayburt Tapu Müdürlüğünde müdür olarak görevini sürdürüyor. 2 lisans ve 4 ön lisans bölümlerinden mezun olan, 2 farklı üniversitede yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan 36 yaşındaki genç müdür Karaaslan, okuduğu bölümlerle 8 diplomanın sahibi oldu. Yaklaşık 10 yıldır şiir yazan, 9 şiir kitabı bulunan Karaaslan, yoğun iş temposuna rağmen okuma ve yazma tutkusundan vazgeçmiyor. Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Adalet, Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Anadolu Üniversitesi İşletme, Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerini bitiren Karaaslan, Kocaeli Üniversitesi İşletme ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Liderlik alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak, diplomalarını aldı.

İlk şiir kitabını 2015 yılında çıkaran Karaaslan, Bayburt'ta görev yaptığı sırada 9'uncu ve son kitabı olan 'Dilimde Tüh Bitti' isimli kitabını yazdı. Karaaslan'ın kaleme aldığı Dilimde Tüh Bitti kitabında gurbet, yalnızlık ve uzaklık temalı şiirler yer alıyor.

10 yılda 9 şiir kitabı yayınlandı

10 yıldır şiir yazan, kaleme aldığı şiirleri kitap olarak yayınlanan Karaaslan, "Bayburt'ta, tapu müdürü olarak görev yapıyorum. 14 yıldır devlet memuruyum, yaklaşık 10 yıldır şiir yazıyorum. Bu 10 yılda 9 tane şiir kitabım yayınlandı. Bunlardan en sonuncusu Dilimde Tüh Bitti, Bayburt'ta yazdığım bir eser. İçimdeki okuma aşkıyla 2 yüksek lisans, 2 lisans ve 4 ön lisans olmak üzere 8 üniversite bitirdim" diyerek konuştu.

"Şiir yazarken kendimi daha mutlu hissediyorum"

"Şiir benim için bir kaçış, bir liman" diyerek konuşan Karaaslan, gençlere, çocuklara şiirden ve edebiyattan uzak kalmamaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Şiiri seviyorum, şiir yazarken kendimi daha mutlu ve mesut hissediyorum. Etkilendiğim şairlerin, yazarların başında İsmet Özel geliyor. Daha çok serbest şiir yazıyorum. Tüm çocuklara, gençlere, herkese edebiyattan uzak kalmamalarını, şiirle bütünleşmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Çoruh Nehri ve Bayburt Kalesi ilham kaynağı oldu

Son kitabını yazarken Çoruh Nehri'nin coşkun dalgalarından ve Bayburt Kalesi'nin heybetinden ilham aldığını belirten Karaaslan, "Bayburt'ta bulunduğum süre zarfında Bayburt'un tabiatı, doğası özellikle içindeki Çoruh Nehri akışkanlığıyla, insanın içine nüfuz eden dalgalarıyla beni besleyen bir unsur oldu. Aynı zamanda Bayburt'un dizinin dibinde yattığı Bayburt Kalesi, şiirime farklı bir maneviyat, lezzet ve unsur kattı" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'un Şair Müdürü: 8 Diplomalı ve 9 Kitap Yazdı - Son Dakika

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