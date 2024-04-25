Bayburt'un yeni Müftüsü Bayram Danacı oldu - Son Dakika
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Bayburt'un yeni Müftüsü Bayram Danacı oldu

Bayburt\'un yeni Müftüsü Bayram Danacı oldu

Mersin Toroslar İlçe Müftüsü iken Bayburt Müftüsü olan Bayram Danacı, bugün göreve başladı. Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Danacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Müftü Bayram Danacı, ziyaretten dolayı Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Cana teşekkür etti.

25.04.2024 08:45
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Bayburt'un yeni Müftüsü Bayram Danacı oldu. Mersin Toroslor İlçe Müftüsü iken Bayburt Müftüsü olan Bayram Danacı, bugün göreve başladı. Danacı'ya ilk hayırlı olsun ziyaretini ise Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can gerçekleştirdi. Müftü Bayram Danacı'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Müftü Can, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Müftü Bayram Danacı, ziyaretinden dolayı Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Cana teşekkür etti.

Ziyarette Müftü Can'a müftü yardımcıları Sebahattin Erdoğan ve Müseffa Akbulut eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'un yeni Müftüsü Bayram Danacı oldu - Son Dakika

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