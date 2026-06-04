Bayburt\'un Yöresel Lezzetleri Tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bayburt'un yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla lokantalara özel servis materyalleri dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışmayla Bayburt mutfağının zengin mirasını ve yöresel yemek kültürünü tanıtan servis materyalleri kentte faaliyet gösteren lokantalara ulaştırıldı.

Kullanılan materyallerle, vatandaşların ve kenti ziyaret eden misafirlerin Bayburt mutfağına ilişkin bilgilendirilmesi sağlandı. Çalışmayla yöresel lezzetlerin görünürlüğünün artırılması ve Türk mutfağının köklü geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlandı. - BAYBURT