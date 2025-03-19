Bayburt'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı - Son Dakika
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Bayburt'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

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Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu; rüzgar ve çığ tehlikesine dikkat!

19.03.2025 09:36
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Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimleri mart ayında kar yağışına teslim oldu.

Meteorolojiden Bayburt kent merkezi için yağmur yağışı uyarısında bulunulurken yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü yüksek kesimlerde yağan karla birlikte bitki örtüsü yeniden karla kaplandı. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yollarda karla mücadele çalışması yaptı.

"Kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı"

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Rüzgarın, bölge genelinde, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı - Son Dakika

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