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Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri yolları açmak ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

22.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:40
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bayburt- Araklı yolunun karla kaplanmasıyla Karayolları 106. Şube Müdürlüğü bölgede çalışma başlattı. Sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına çalışma yürüten ekipler, karla kapanan yolları kar küreme araçlarıyla özenle açtılar. Gizli buz tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülere rahat bir nefes aldırdılar. Bununla birlikte Bayburt- Erzurum Karayolu üzeri Kop Dağı mevkiinde çalışma yürüten karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, ekiplerin sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisi gece geç saatlere kadar devam etti.

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri de, kar yağışının etkisiyle kış mevsiminin sert geçtiği Bayburt'ta, vatandaşların günlük yaşamlarında aksama olmaması için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 37 iş makinesi ve 43 personel ile çalışmalarını yürüten ekipler, Bayburt'un 170 köy yolunu ve Erzurum, Trabzon ve Erzincan sınırlarındaki köy yolları ile ara bağlantı yollarında karla mücadele çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Engebeli arazilerde ve bazen uçurumlarla heyelan riski taşıyan köy yollarında tecrübeli personeliyle birlikte kış mevsiminde yoğun bir mesai harcayan ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlama konusundaki özverili çabalarını aralıksız sürdürüyor.

Sınır illeriyle bağlantıyı sağlayan köy yollarını açık tutan ekipler, merkez ile köyler arasındaki sorunsuz ulaşımın devamlılığını sağlıyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçek. Yağışların Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

"Uyarılar"

Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı, beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ Uyarısı: Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bayburt\'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Kaynak: İHA
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