Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gökçeli ve Konursu köylerini ziyaret ederek incelemede bulundu.
Gökçeli köyünde yapımı devam eden Köy Konağı inşaatında incelemelerde bulunarak muhtardan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Eldivan, Konursu köyünde köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Köylerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde incelemek üzere köy ziyaretlerinin süreceğini belirten Vali Eldivan, hasat dönemi nedeniyle yoğun çalışan çiftçilere bereketli, bol kazançlar diledi. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt Valisi Eldivan Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika
