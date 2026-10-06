Bayburt Valisi Eldivan, KYK yurdunda öğrencilerle buluştu, yemekhaneyi inceledi

Bayburt Valisi Eldivan, KYK yurdunda öğrencilerle buluştu, yemekhaneyi incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, KYK yurtlarında kalan öğrencilerle bir araya gelerek yemekhanelerin yemek kalitesi, sunum, temizlik ve düzenini inceledi. Öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen Eldivan, hizmetlerin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrencilerle bir araya gelerek yurtlardaki hizmetleri yerinde inceledi.
Yurtların yemekhanelerinde hazırlanan yemeklerin kalitesi, sunumu, temizlik ve düzenini inceleyen Vali Eldivan, yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Vali Eldivan, öğrencilerle de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.
Vali Eldivan, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yurtlarda sunulan hizmetlerin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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