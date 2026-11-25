Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle 7 ay önce emekliye ayrılan eğitimci Selçuk Çakmak'ı evinde ziyaret etti.

Öğretmenlik mesleğine 1982 yılında Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Gelengeç köyünde başlayan Çakmak ile bir süre sohbet eden Vali Eldivan, çiçek takdim ederek Çakmak'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyaret sırasında Çakmak'ın 44 yıllık meslek hayatına dair anıları, öğretmenlik mesleğinin değeri ve eğitim hayatına sunulan emekler üzerine sohbet edildi.

Vali Eldivan, eğitim camiasına sunduğu hizmetlerden ötürü Çakmak'a teşekkür ederek kendisi ve ailesi için sağlık, huzur ve esenlik dolu bir ömür diledi.