Bayburt Valisi Eldivan, Sırakayalar Şelalesi\'ndeki restoran alanını inceledi

Bayburt Valisi Eldivan, Sırakayalar Şelalesi'ndeki restoran alanını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'taki Sırakayalar Şelalesi'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Vali Mustafa Eldivan restoran alanında inceleme yaparak bilgi aldı; projeyle turizm altyapısının güçlendirilip bölgenin kapsamlı bir turizm alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.
Bayburt'un doğal güzellikleri arasında yer alan Sırakayalar Şelalesi'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Vali Mustafa Eldivan, bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.
Proje kapsamında şelale çevresinde doğayla uyumlu yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeterya, restoran ve oturma alanları oluşturuluyor. Vali Eldivan, restoran alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Çalışmaların tamamlanmasıyla Sırakayalar Şelalesi'nin turizm altyapısının güçlendirilmesi ve bölgenin daha kapsamlı bir turizm alanına dönüştürülmesi planlanıyor.
Projenin Bayburt'un doğal ve turistik değerlerine katkı sağlayacağını belirten Eldivan, çalışmalarda emeği bulunan İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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