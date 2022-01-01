Bayburt yeni yıla karla uyandı - Son Dakika

- Bayburt yeni yıla karla uyandı

BAYBURT - Bayburt kent merkezinde yaşayan vatandaşlar 2022 yılının ilk gününe lapa lapa kar yağışıyla uyandı. Kent kardan beyaza büründü.

Bayburt'ta erken saatlerde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yeni yılın sabahında Bayburtlular güne karla uyandılar. Yeni yılın ilk karının düştüğü Bayburt'ta kuru soğuk ve ayaz yerini ılıman havaya bıraktı. Kar yağmamasından şikayetçi olan vatandaşlar karın gelmesiyle birlikte mutlu oldular. Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı kent merkezinde aralıklı olarak yağmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta karın yağmasıyla birlikte sıfırın altında 4 dereceye kadar yükseldi. Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, iş yerlerinin önlerinde biriken karları süpürmeyle işe koyuldular. Öte yandan yollarda buzlanma görülmezken, trafikte de kar nedeniyle aksaklık yaşanmadı.