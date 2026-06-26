Bayındır\'da 5 bin 931 öğrenci karne aldı

İzmir Bayındır'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı, düzenlenen karne törenleriyle sona erdi. İlçe genelindeki okullarda eğitim gören toplam 5 bin 931 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

İlçe genelinde okul öncesi eğitim kurumlarında 713, ilkokullarda 2 bin 131, ortaokullarda bin 922 ve liselerde bin 165 öğrenci olmak üzere toplam 5 bin 931 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Öğrenciler bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlarken, öğretmenler ve veliler de karne sevincine ortak oldu. Okullarda düzenlenen karne törenlerinde öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

İlçedeki karne törenleri kapsamında Ergenli Şehit Cevdet Aygün Ortaokulu'nda da program düzenlendi. Törene Bayındır Kaymakamı Murat Mete, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Ökay katıldı. Protokol üyeleri öğrencilerin karne heyecanını paylaşarak başarılar diledi.

Öğrenciler yaklaşık iki buçuk aylık yaz tatiline girerken, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. - İZMİR