Bayındır'da GES Projesinde temeller atılıyor

Bayındır\'da GES Projesinde temeller atılıyor
22.01.2026 11:07  Güncelleme: 11:11
Bayındır Belediyesi, sürdürülebilir enerji yatırımları kapsamında kurulacak 1740 kWe kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali Projesinin ihale sürecini tamamlayarak yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. Proje, enerji giderlerini azaltmayı ve çevre dostu enerji üretimini artırmayı hedefliyor.

Bayındır Belediyesi tarafından sürdürülebilir enerji yatırımları kapsamında ilçeye kazandırılacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Projenin ihale süreci başarıyla sonuçlanırken, ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında 1740 kWe kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali kurulacağı açıklandı. İşin, kusur sorumluluk süresi hariç olmak üzere 180 takvim günü içerisinde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen projenin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sürecin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilecek GES projesiyle birlikte belediyenin enerji giderlerinin azaltılması, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretiminin artırılması hedeflenirken, yatırımın Bayındır'a ekonomik ve çevresel açıdan önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Enerji, Güneş, Çevre, Yerel, Son Dakika

Bayındır'da GES Projesinde temeller atılıyor

