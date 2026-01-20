Bayındır nergis kokacak: Nergis ve Kuru Çiçek Festivali başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yerel

Bayındır nergis kokacak: Nergis ve Kuru Çiçek Festivali başlıyor

20.01.2026 18:16  Güncelleme: 18:24
İzmir'in Bayındır ilçesi, 5. Nergis ve Kuru Çiçek Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yerel üreticilerin desteklenmesi ve bölge ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.

İzmir'in çiçek üretimiyle öne çıkan ilçesi Bayındır, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bayındır Belediyesi tarafından organize edilen festival, 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.

Turan Mahallesi'nde düzenlenecek festival kapsamında, Bayındır'ın simgesi haline gelen nergis çiçekleri ile el emeğiyle hazırlanan kuru çiçek ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Festivalin, yerel üreticilerin desteklenmesi ve bölge ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Festivalin ilk gününde sanatçı Gökçe, vereceği konserle katılımcılara müzik ziyafeti sunacak. Kültür, sanat ve üretimin bir araya geleceği etkinliğin, Bayındır'ın tanıtımına ulusal ölçekte katkı sağlaması hedefleniyor.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, festival hazırlıklarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, organizasyonun kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Başkan Sakarsu, tüm vatandaşları festivale davet etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bayındır, Festival, Ekonomi, Kültür, İzmir, Sanat, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
