Bayındır nergis kokacak: Nergis ve Kuru Çiçek Festivali başlıyor

İzmir'in çiçek üretimiyle öne çıkan ilçesi Bayındır, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bayındır Belediyesi tarafından organize edilen festival, 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.

Turan Mahallesi'nde düzenlenecek festival kapsamında, Bayındır'ın simgesi haline gelen nergis çiçekleri ile el emeğiyle hazırlanan kuru çiçek ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Festivalin, yerel üreticilerin desteklenmesi ve bölge ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Festivalin ilk gününde sanatçı Gökçe, vereceği konserle katılımcılara müzik ziyafeti sunacak. Kültür, sanat ve üretimin bir araya geleceği etkinliğin, Bayındır'ın tanıtımına ulusal ölçekte katkı sağlaması hedefleniyor.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, festival hazırlıklarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, organizasyonun kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Başkan Sakarsu, tüm vatandaşları festivale davet etti. - İZMİR