Bayındır Nergis ve Kuru Çiçek Festivali iptal edildi

Bayındır ilçesinde düzenlenmesi planlanan 5. Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bayındır'da nergis üreticilerini ve vatandaşları bir araya getirmesi planlanan 5. Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'nin, yoğun yağış ve elverişsiz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. Kararın, katılımcıların güvenliği ve organizasyonun sağlıklı işleyişi amacıyla alındığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, hazırlık sürecinin büyük bir heyecanla yürütüldüğünü ancak hava muhalefetinin engel teşkil ettiğini belirtti. Başkan Sakarsu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Büyük bir emek ve heyecanla hazırlandığımız 5. Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'mizi, ne yazık ki bölgemizi etkisi altına alan yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Sizlerin, ilçemize gelecek misafirlerimizin ve sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmamak adına bu kararı üzülerek aldık."

Nergisin kısıtlı bir zaman diliminde hasat edilen hassas bir ürün olduğunu vurgulayan Sakarsu, hazırlık aşamasında destek veren üreticilere, esnafa ve belediye personeline teşekkür etti. Festivalin iptali ilçede üzüntüyle karşılanırken, belediye yetkilileri vatandaşlara gösterdikleri sağduyu için teşekkürlerini iletti. - İZMİR