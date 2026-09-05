Bayındır'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bayındır'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Bayındır\'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Bayındır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Arıkbaşı Şehitliği ve Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Protokol ve vatandaşların katıldığı programda Atatürk ve tüm şehitler anıldı.

Bayındır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenlerle kutlandı. Arıkbaşı Şehitliği ve Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen programlarda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları anıldı.

Bayındır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçede anma ve kutlama programı düzenlendi. Program, Arıkbaşı Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma töreniyle başladı. Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı törende, şehitler dualarla anıldı. Şehitlikte gerçekleştirilen anmanın ardından program, Atatürk Anıtı'nda devam etti. Buradaki törende Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanları anıldı.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, ilçenin kurtuluşunun 104'üncü yılını büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade etti. Başkan Sakarsu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları vatan yapan tüm şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla andıklarını belirterek, "Kurtuluş günümüz, bağımsızlık meşalemiz kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayındır'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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