Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz mazbatasını aldı

Yerel

GÖKAY ŞİMŞEK

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bayırköy Belediye Başkanı seçilen Aykut Dilsiz, mazbatasını aldı.

Bilecik'in 3 beldesinden birisi olan Bayırköy'de CHP'nin adayı Aykut Dilsiz, AK Partili rakibi Burak Erberber'i geride bırakarak seçimi kazandı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP il ve ilçe başkanları ile belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililerin katıldığı törende, mazbatasını alan Aykut Dilsiz, Seçim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Dilsiz, burada yaptığı konuşmada, "Biraz bizim mazbata işimiz gecikti. Geç oldu, güç olmadı ama bundan sonra gücümüz Bayırköy olacak, işimiz de Bayırköy olacak. Bütün parti teşkilatına, bütün destek verenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Aykut Dilsiz, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak teşekkür etti.