Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz, Esnaflara Yeni Yıl Hediyesi Dağıttı

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Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, çevre esnafları tek tek gezerek vatandaşlara hediye dağıttı.

2025 yılın ilk gününde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Dilsiz esnaflara yeni yılın kendilerine bol kazançlar, sağlık ve huzur getirmesini dileyerek 2025 yılı takvimi hediye etti. Gerçekleşen ziyarette memnuniyetlerini dile getiren esnaflar hediye için Başkan Dilsiz'e teşekkür etti. - BİLECİK