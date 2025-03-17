Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Ramazan ayının maneviyatını ve dayanışma ruhunu vurgulamak amacıyla belediye personeli ve aileleri ile bir araya geldi.
Düzenlenen iftar programı, birlik ve beraberlik mesajlarının paylaşıldığı anlamlı bir geceye sahne oldu. Başkan Dilsiz, iftar programında yaptığı konuşmada; "Ramazan ayı, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kaynaşma ayıdır. Ekip arkadaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Tutulan oruç ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz, İftar Programında Birlikteliği Vurguladı - Son Dakika
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