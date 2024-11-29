Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz, Kültürel Mirasın Korunması İçin Toplantıya Katıldı - Son Dakika
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Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz, Kültürel Mirasın Korunması İçin Toplantıya Katıldı

Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz, Kültürel Mirasın Korunması İçin Toplantıya Katıldı

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Tarihi Kentler Birliği Meclisi Olağan 2. Toplantısı'nda kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği konularını ele alarak, Bilecik'in tarihi değerlerini aktardı ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

29.11.2024 10:55  Güncelleme: 10:56
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Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, 'Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi Olağan 2. Toplantısı'na katılarak, "Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği gibi konular ele aldık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş başkalığında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi Olağan 2. Toplantısı'na Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'de katıldı. Toplantıda, Başkan Aykut Dilsiz Bilecik'e bağlı Bayırköy'ün tarihi ve kültürel değerlerini aktardı. Görüşmede, belediyecilik çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve gelecekteki projeler için önemli temaslar kuruldu.

Başkan Dilsiz, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği gibi konular ele aldık. Toplantıda alınan kararların Beldemize ve belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Dilsiz, Marmaris'in tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleyerek, bölgedeki antik döneme ait eserleri de Birlik üyeleri ile birlikte gezme fırsatı buldu. Başkan Dilsiz Muğla'nın tarihi güzelliklerini ve misafirperverliğinin memnuniyetini dile getirirken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'a teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz, Kültürel Mirasın Korunması İçin Toplantıya Katıldı - Son Dakika

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