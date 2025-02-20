Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz, Projeler için Destek Aldıklarını Açıkladı

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Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, ilçeye yapılacak projeler hakkında destek sözü aldıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak Bayırköy Belediyesini ziyaret etti. Bayırköy'de Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Azak'ı ağırlayan Başkan Dilsiz, gençleri ilgilendiren konular üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Dilsiz, "Kendilerinden ileride birlikte yapacağımız projeler için destek sözü aldık. Misafirperverliği ve değerli katkıları için Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK