Bayırköy Belediyesi Tarla Yollarını Düzenliyor - Son Dakika
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Bayırköy Belediyesi Tarla Yollarını Düzenliyor

Bayırköy Belediyesi Tarla Yollarını Düzenliyor
02.07.2025 10:30  Güncelleme: 10:33
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Bayırköy Belediyesi ekipleri, tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla tarla yollarında bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, kırsal alanların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin süreceğini belirtti.

Bayırköy Belediyesi ekipleri tarafından tarla arazi bölgesi ile Sarmaşık mahallesinde bulunan tarla yolları, greyder ile temizlenerek düzenlendi.

Kırsal alanlardaki ulaşımın daha güvenli ve rahat sağlanabilmesi amacıyla yol bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde çiftçilerin arazilere ulaşımı kolaylaştırılırken, yol güvenliği de artırılmış oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Tarımın her zaman destekçisiyiz. Üreticimizin tarlasına rahat ulaşabilmesi, işini kolaylıkla yapabilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu her noktaya hizmet götürmeye kararlıyız" dedi.

Belediye ekiplerinin program dahilinde diğer kırsal mahallelerde de benzer çalışmalara devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayırköy Belediyesi Tarla Yollarını Düzenliyor - Son Dakika

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