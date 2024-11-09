Bayırköy'de Çocuklara Ücretsiz Spor Etkinlikleri - Son Dakika
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Bayırköy'de Çocuklara Ücretsiz Spor Etkinlikleri

Bayırköy\'de Çocuklara Ücretsiz Spor Etkinlikleri

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında çocuklar için ücretsiz spor etkinlikleri düzenleyeceklerini duyurdu. Etkinlikler futbol ve voleybol gibi aktiviteler içerecek.

09.11.2024 12:01  Güncelleme: 12:04
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Bilecik'e bağlı Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz çocuklara ara tatil hediyesi olarak bir hafta ücretsiz spor etkinlikleri düzenleyeceğini duyurdu.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz öğrencilerin keyifli, eğlenceli bir ara tatil geçirmeleri için çeşitli spor etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu. Çocukların yaş sınırı olmadığını ve etkinlerin ücretsiz olduğunu belirten Dilsiz, "Okulların 11-15 Kasım 2024 ara tatile girmesini değerlendiriyoruz. Çocuklarımızın 1 haftalık tatilde üzerlerindeki stresi atmak ve eğlenmeleri için her gün bir spor etkinliği düzenliyoruz. Erkekler için futbol, kızlarımız için ise voleybol etkinliği yapılacaktır. Yaş sınırının olmadığı bu haftada, aşağıdaki program dahilinde bütün çocuklarımızı spor etkinliklerimize bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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