Bayrağı Yerden Alan Vatandaş
Kırıkkale'de bir vatandaş, yerdeki Türk bayrağını alarak hassasiyet gösterdi.
Kırıkkale'de şehirler arası kara yolunda yerdeki Türk bayrağını gören bir vatandaş, aracını durdurarak bayrağı bulunduğu yerden aldı.
Kırıkkale-Çorum kara yolunda Türk bayrağının bulunduğunu gören bir vatandaş, yerde Türk bayrağı bulunduğunu fark etti. Bayrağın yanına giden vatandaş, Türk bayrağını yerden aldı. Vatandaşın bayrak hassasiyeti dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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