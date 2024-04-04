Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal Göreve Başladı - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal Göreve Başladı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal, mazbatasını alarak görevine başladı. Önal, herkese adil ve eşit hizmet edeceğini söyledi.

04.04.2024 20:44  Güncelleme: 21:02
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal, İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Önal, "Bize oy veren, vermeyen herkese adil ve eşit hizmet edeceğimizin sözünü veriyorum. Az uyuyup, çok çalışacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal, Mustafa Kemal Lisesi'nde düzenlenen törende mazbatasını aldı. Törene, Başkan Önal'ın yanı sıra eşi Gökçe Pişkin Önal, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Mazbata töreninin ardından Bayraklı Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti. Görevi önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'dan devralan Önal, hizmetlerinden dolayı Sandal'a teşekkür etti. Sandal da, Önal'a çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Sevgi Yolu'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma programı düzenlendi.

"HERKESE ADİL VE EŞİT HİZMET GİDECEK"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal konuşmasında, "Bayraklımızda yeni bir 5 yılın ilk gününü yaşıyoruz. Artık seçimler geride kaldı ve aldığımız sonuçlarla Türkiye'de birinci parti olmanın gururunu yaşıyoruz. Emeklerimizle almış olduğumuz bu seçimi bundan sonra da hizmet noktasına taşıyacağız. Bize oy veren, vermeyen herkese adil ve eşit hizmet edeceğimizin sözünü veriyorum. Az uyuyup, çok çalışacağız. Belediyenin imkanları herkese eşit gidecek. Sizlerin emeğiyle geldiğim bu noktada, hiçbirinizi mahçup etmeyeceğim. Bayraklımızın bütününe katacağımız artı değerlerle daha yaşanabilir bir kenti sizlerin desteğiyle var gücümüzle çalışarak hayata geçireceğiz. Yolumuz açık olsun" dedi.

"ONURLUYUZ, GURURLUYUZ"

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin de "Mazbatamızı aldık, devir teslimimizi yaptık. Mutluyuz, gururluyuz ve bu gurur hepimizin. Birlikte başardık. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığını ağabeyimden kardeşime devrettik, görevinde başarılar diliyorum. Her zaman başkanımın arkasındayım, yanındayım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal Göreve Başladı - Son Dakika

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