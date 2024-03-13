Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışanlarla bir araya geldi

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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye bünyesindeki sosyal tesislerde görev yapan çalışanlarla bir araya geldi. Önceki aylarda kadroya geçirilen süreli sözleşmeli personellerin heyecanını paylaşan Başkan Sandal, "Görev süremiz boyunca verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşine, kentine sahip çıkarak Bayraklı için en iyi hizmeti veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. İnanıyorum ki; Bayraklı, sayenizde İzmir'in kalbi olmaya devam edecek" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda belediye bünyesindeki sosyal tesislerde görev yapan çalışanlarla bir araya geldi. Etkinliğe Başkan Sandal'ın yanı sıra 200'e yakın sosyal tesis çalışanı, başkan yardımcıları ve bürokratlar da katıldı.

Pandemi, deprem ve ekonomik kriz gibi zorluklara rağmen belediye olarak hiçbir faaliyetten geri kalmadıklarını ve ekonomik istikrarla birlikte işçi barışını da sağladıklarını ifade eden Başkan Sandal, "Göreve geldiğimizde ilk işimiz çalışanlar arasındaki adaletsizlikleri ortadan kaldırmak oldu ve eşit işe eşit ücret anlayışı ile işçi barışını sağladık. En çok çalışana en çok ücreti vermekle ilgili yaklaşık iki yıl çalıştık ve sonrasında sendika ile bir araya gelerek bu meseleyi çözdük. Adalet herkes için hayata geçiyorsa bir anlamı vardır. Sosyal tesislerimizde geçici süreyle sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlarımızın da sorunları vardı ve söz verdiğimiz gibi onları da kadroya alarak bu sorunu da ortadan kaldırdık. Böylece, dershanedeki öğretmen arkadaşlarımızın temizlik ve fen işlerinde çalışan arkadaşlarımızın, tüm çalışanlarımızın sorunları giderilmiş oldu. Eşit işe eşit ücret İzmir'de sadece Bayraklı Belediyesinde uygulanıyor ve bunu yüzde 95'e yakın oranda tamamladık. İşçimizin ücreti hakları ödenmiyorsa bu belediyede kimseye 5 kuruş ödenmez" dedi. İşçiler Sandal'ı ayakta alkışlayarak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ÇALMADIK, ÇALDIRMADIK

Başkan Sandal konuşmasını şöyle tamamladı:

"Görev süremiz boyunca dertlere derman olmaya gayret ettik. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olduk. Pandemi, deprem ve ekonomik krize rağmen hiçbir çalışan arkadaşımızın ücretlerini geciktirmedik. Bunu yaparken kredi çekmedik, arazi satmadık. Bunu israfın önüne geçip tasarrufla birlikte ekonomik istikrarı sağlayarak yaptık. Çalmadık, çaldırmadık, kimseye ayrıcalık tanımadık. En ahlaklı insan üzerine düşen görevi eksiksiz yapandır. Sizden tek isteğim; İşinize, ekmeğinize, Bayraklı'ya sahip çıkın ve en iyi hizmeti verin! Bayraklı tarihiyle, sahip olduğu değerleriyle ve emeklerinizle İzmir'in kalbi olmaya devam edecek" dedi.