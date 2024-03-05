Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu İnşaatını İnceledi - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu İnşaatını İnceledi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu İnşaatını İnceledi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yamanlar Mahallesi'nde yapımı süren Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulunu ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi. İnşaatta sona gelinen merkezin kısa sürede tamamlanıp, açılışa hazır hale getirileceğini belirten Başkan Sandal, 'Söz verdik, tutuyoruz. Yamanlar'ı modern ve donanımlı bir kültür merkezi ile buluşturuyoruz. Bayraklımıza hayırlı olsun' dedi.

05.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:16
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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yamanlar Mahallesi'nde yapımı süren Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulunu ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi. İnşaatta sona gelinen merkezin kısa sürede tamamlanıp, açılışa hazır hale getirileceğini belirten Başkan Sandal, "Söz verdik, tutuyoruz. Yamanlar'ı modern ve donanımlı bir kültür merkezi ile buluşturuyoruz. Bayraklımıza hayırlı olsun" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Yamanlar Mahallesi'nde eylül ayında temelini attığı Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulunun inşasında sona geldi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Merkezin kısa sürede tamamlanarak açılışa hazır hale getirileceği belirtilirken Başkan Sandal'a; Yamanlar Mahallesi Muhtarı Kemal Aydın ve İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt da eşlik etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yamanlar'da çok önemli bir eksiği gideren; ancak yıllar önce yıkılan Yamanlar Düğün Salonunu yeniden projelendirdik ve eylül ayında çalışmalarına başladığımız yeni merkezimizi tamamlama aşamasına geldik. Kısa sürede hizmete açılacak. Söz verdik ve tüm zorluklara rağmen bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni kültür merkezi, düğün salonu ve anaokulumuz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından, Yamanlar Mahallesi'ndeki pazar yerinin yan tarafında hayata geçirilen Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu, bölgenin önemli ihtiyacına yanıt verecek. Toplam 947 metrekare alan üzerine inşa edilen 3 katlı kültür merkezinin içinde; düğün salonu, 4 sınıftan oluşan anaokulu yer alıyor. Bodrum katında ise konuklar için bir de otopark bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu İnşaatını İnceledi - Son Dakika

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