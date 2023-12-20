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Bayraklı Belediyesi, 4,5 Yılda 45 Bin Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi, 4,5 Yılda 45 Bin Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı

Bayraklı Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında 4,5 yılda 45 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. Mobil atık toplama merkezleri de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Başkan Serdar Sandal, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istediklerini belirtti.

Bayraklı Belediyesi, 4,5 Yılda 45 Bin Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı
20.12.2023 - 13:56,
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Doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 4,5 yılda  45 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçenin işlek noktalarına yerleştirilen mobil atık toplama merkezleri de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Daha temiz bir Bayraklı yaratmak hepimizin elinde. Bu konuda bize destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında 4,5 yılda yaklaşık 45 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. Belediye binalarına yerleştirilen geri dönüşüm kutuları aracılığıyla biriktirilen atıklar, bulundukları yerde ayrıştırılarak toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarda 32 bin 600 ton karışık ambalaj atığı, 11 bin 792 ton cam atığı, 34 ton bitkisel yağ ve 9 ton atık pil topladı. Ayrıca 75. Yıl Mahallesi, Sevgi Yolu ve Haşim İşcan Caddesi'nde bulunan mobil atık toplama merkezleri de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

"DAHA YAŞANABİLİR BİR GELECEK İÇİN"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çevre kirliliğini önlemek, atık olarak görülen materyalleri ekonomiye yeniden kazandırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak atıkları kaynağında ayrıştırarak topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda pilot olarak belirlediğimiz üç bölgeye yerleştirdiğimiz seyyar atık toplama merkezlerimizin sayısını artırmayı planlıyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için geri dönüşüme destek olan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi, 4,5 Yılda 45 Bin Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika


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