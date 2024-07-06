Bayraklı Belediyesi Arıcılık Kursu Açıyor - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediyesi Arıcılık Kursu Açıyor

Bayraklı Belediyesi Arıcılık Kursu Açıyor

Bayraklı Belediyesi, arıcılık kursu açarak yerel üretimi desteklemeye devam ediyor. Kurs, Doğançay Semt Merkezi'nde başlayacak ve haftanın 2 günü 6 saat sürecek.

06.07.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Yerelde kalkınmayı ve üretimi destekleme faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, arıcılık kursu açıyor. Halk Eğitim Merkezi ve Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek eğitimler, Doğançay Semt Merkezi'nde 9 Temmuz'da başlayacak. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ülke ekonomisine ve yerel üreticiye katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Haftanın 2 günü 6 saatlik eğitim

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Bayraklı Halk Eğitim Merkezi ve Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek arıcılık ve bal üretimi kursu, Doğançay Mahallesi'nde bulunan Doğançay Semt Merkezi'nde 9 Temmuz'da başlayacak. Eğitime katılan kursiyerler, arıcılığın temellerinden başlayarak bal üretimi, arı sağlığı ve kolonileri yönetme gibi konularda bilgi ve deneyim kazanacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından salı ve perşembe günü 18.00 ile 21.00 saatleri arası verilecek eğitimlerde kursiyerler, hem teorik hem de pratik bilgiler elde ederek kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak her zaman üreticilerimizin yanında yer alarak onların gelişimine katkı sunacak projeleri destekleyeceğiz. Arıcılık ve bal üretimi, ülkemizin tarım ve gıda sektörüne önemli katkılar sağlayan sektörlerinden biri. Doğançay Mahallemizde de önemli bir yeri var ve vatandaşlarımızın bu konuda talepleri vardı. İlçe sakinlerimizin bilgi ve becerilerini artırmayı aynı zamanda da ekonomik kazanç sağlamalarını amaçlıyoruz. İlgilenen herkesi kursumuza bekliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Arıcılık Kursu Açıyor - Son Dakika

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