Bayraklı Belediyesi Engelli Bireylerin Yanında: 24 Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Engelli Bireylerin Yanında: 24 Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Bayraklı Belediyesi Engelli Bireylerin Yanında: 24 Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Bayraklı Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla 3'ü akülü, 21'i manuel olmak üzere toplam 24 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim etti. Belediye Başkanı İrfan Önal, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

09.01.2025 12:57  Güncelleme: 12:58
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Sağlıktan spora, kişisel bakım hizmetlerinden sosyal aktivitelere kadar birçok alanda özel bireylerin yanında olan Bayraklı Belediyesi, son olarak; 3'ü akülü, 21'i manuel olmak üzere toplam 24 tekerlekli sandalyeyi vatandaşların evlerine teslim etti.

Bayraklı Belediyesi, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir çok alanda özel bireylerin yanında olan belediye, vatandaşlarla iletişime geçerek ihtiyaçlarına yönelik sosyal yardımlar ulaştırıyor. Son olarak engelliler merkezine kayıtlı bireylerin başvuruları doğrultusunda harekete geçen ekipler, 24 kişiye; 3'ü akülü, 21'i manuel olmak üzere 24 tekerlekli sandalye teslim etti.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamak ve birçok alanda onların yanında olmak bizi mutlu ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine eşit ve adil hizmet üretiyoruz. İmkanlarımız dahilinde Bayraklı'daki tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmaya ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, engelli bireylerin bu tarz ihtiyaçlarına destek olmak isteyen hayırsever vatandaşların, Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 477 20 00 telefon numarasından 2810'u tuşlayarak detaylı bilgi alabileceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Engelli Bireylerin Yanında: 24 Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı - Son Dakika

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