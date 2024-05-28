Bayraklı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Sürdürüyor

Bayraklı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Sürdürüyor

Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya, erzak paketi, kırtasiye malzemesi, yardımlarının yanı sıra giyecek, hijyen malzemesi desteğinde bulunarak yüzleri güldürmeye devam ediyor. Son bir ayda ilçeyi karış karış ziyaret eden sosyal işler müdürlüğü ekipleri, 8 bin 500 haneye 51 bin hijyen paketi dağıttı.

28.05.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya, erzak paketi, kırtasiye malzemesi, yardımlarının yanı sıra giyecek, hijyen malzemesi desteğinde bulunarak yüzleri güldürmeye devam ediyor. Son bir ayda ilçeyi karış karış ziyaret eden sosyal işler müdürlüğü ekipleri, 8 bin 500 haneye 51 bin hijyen paketi dağıttı.

Bayraklı Belediyesi, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, temel ihtiyaçlar noktasında çalışmalarını artıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepler üzerine semt merkezleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve hijyen malzemesi ulaştırıyor. Bu kapsamda son bir ayda 8 bin 500 haneye 51 bin hijyen paketi dağıtıldı. Vatandaşları memnun eden paketlerde bebek bezi, ıslak mendil ve kadın pedi gibi ürünler yer aldı. Sosyal desteklerin yıl boyunca farklı alanlarda da devam edeceği belirtildi.

Dayanışma içerisinde olacağız

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Bayraklı Belediyesi olarak dar gelirli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Gerek temel ihtiyaçların karşılanması noktasında gerekse diğer birçok alanda imkanlarımız dahilinde gıda, ev eşyası, kırtasiye, hijyen malzemeleri, kıyafet desteği gibi hizmetler veriyoruz. Ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek adreslere gidip durum tespiti yapıyor ve ihtiyaçlara yanıt veriyor. Dayanışmayla daha güzel bir Bayraklı'da her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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