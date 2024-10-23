Bayraklı Belediyesi Kış Spor Okulları ile Spor Kültürünü Yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Kış Spor Okulları ile Spor Kültürünü Yaygınlaştırıyor

Bayraklı Belediyesi Kış Spor Okulları ile Spor Kültürünü Yaygınlaştırıyor

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları, her yaş grubuna yönelik sunduğu çeşitli spor branşlarıyla katılımcılara fiziksel gelişim ve takım ruhu kazandırmayı hedefliyor. Bu yıl 18 farklı branşta eğitimler sunuluyor ve yaz-kış aktif kalmayı amaçlıyor.

23.10.2024 13:38  Güncelleme: 13:40
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Bayraklı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kış Spor Okulları, her yaştan spor tutkununu bir araya getirerek keyifli ve verimli bir deneyim sunuyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik düzenlenen kurslarla katılımcılar hem fiziksel gelişim sağlıyor hem de takım ruhunu öğreniyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler, Bayraklı'da spor kültürünü yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kış spor okulları, katılımcıların yaz-kış aktif kalmasını sağlıyor. İlçede spor kültürünü geliştirmeyi amaçlayan bu projeyle her yıl binlerce kişi sporla buluşuyor. Bu yıl da 18 farklı branşta açılan kurslar, kış aylarını sporla ısıtıyor. Basketbol, voleybol, futbol gibi takım sporlarının yanı sıra; badminton, karate, tekvando, masa tenisi, güreş, jimnastik, bale, atletizm, zumba, pilates, aerobik, yoga, kick boks ve tenis gibi birçok branşta eğitimler sunuluyor. Özel gereksinimli bireyler için ise masa tenisi, dans, corn hole ve basketbol kursları aralıksız devam ediyor. Kış Spor Okulları'na katılmak isteyenler, Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi'nde kayıt yaptırabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 0232 477 20 44 veya 0232 371 23 00 numaralı telefonları arayarak bilgi edinebilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sporun yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını önemsiyoruz. Onları her zaman sporla buluşturacak projeler hayata geçireceğiz. Tüm sporseverleri kış spor okullarımızda düzenlediğimiz kurslara davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Kış Spor Okulları ile Spor Kültürünü Yaygınlaştırıyor - Son Dakika

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