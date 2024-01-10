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Bayraklı Belediyesi Kültür-Sanat ve Hobi Kurslarına Büyük İlgi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Kültür-Sanat ve Hobi Kurslarına Büyük İlgi

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen BASAMAK çatısı altındaki kültür-sanat ve hobi kurslarına yeni yılda da büyük ilgi gösterildi. 16 farklı branşta açılan kurslara 2 bine yakın çocuk ve genç katılırken, bu sayının yıl içinde 5 bine çıkması bekleniyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kursların çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını belirtti ve herkesi atölyelere katılmaya davet etti.

Bayraklı Belediyesi Kültür-Sanat ve Hobi Kurslarına Büyük İlgi
10.01.2024 - 14:57,
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Bayraklı Belediyesinin BASAMAK çatısı altında topladığı kültür-sanat ve hobi kurslarına yeni yılda da ilgi büyük oldu. 16 branşta açılan kurslara 2 bine yakın çocuk ve genç katılırken, bu sayının yıl içinde 5 bini bulacağı belirtildi.

'Herkes için sanat' anlayışıyla yola çıkan Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi, yeni yılda da büyük ilgi gördü. Bu kapsamda, kültür-sanat ve hobi kurslarıyla binlerce kişiye yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı sunan Bayraklı Belediyesinin, 16 branşta açılan kurslarına 2 bine yakın kişi katılırken, bu sayının yıl içinde 5 bine çıkacağı belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Farklı branşlardaki kurslarımızla çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Geleceğe yön verecek aydınlık yeni nesiller yetiştiriyor, çocuklarımıza sanatla iç içe büyüme imkanı sunuyoruz. Onların sayesinde Bayraklı kültür ve sanatın başkenti oldu. Yetişkinler için de hobi kursları düzenliyoruz. 7'den 70'e herkesi atölyelerimize katılmaya bekliyoruz" dedi.

BASAMAK çatısı altında; İngilizce, gitar, görsel sanatlar, piyano, halk dansları, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, satranç, keman, astronomi ve uzay bilimleri, robotik kodlama, eğlenceli matematik, bağlama, tiyatro ve yetişkinler için de mandolin kursları düzenleniyor. 12 farklı merkezde vatandaşla buluşan atölyeler için kayıt ve detaylı bilgiye, 477 20 00 (2565-2571) telefon numarasından ulaşılabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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