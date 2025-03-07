Bayraklı Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

Bayraklı Belediyesi\'nden Temizlik Seferberliği

Bayraklı Belediyesi, ilçenin 24 mahallesinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Yamanlar ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde cadde ve sokaklar süpürüldü, yıkandı ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

07.03.2025 11:31  Güncelleme: 11:37
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Bayraklı Belediyesi, ilçenin her köşesini daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Bu kapsamda Yamanlar ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde, cadde ve sokaklar süpürüldü, yıkandı, çöp konteynerleri dezenfekte edildi, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Bayraklı Belediyesi, ilçenin 24 mahallesinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında program dahilinde cadde ve sokakları baştan sona temizliyor. İlk olarak Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yürütülen çalışmalar, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları süpürüp yıkarken çalışmalarda; çöp konteynerleri dezenfekte edilip boyanarak daha hijyenik hale getirildi. Ayrıca, çevrede bulunan molozlar ve atıklar da toplandı. Boş arazilere bırakılan ve çevre ile görüntü kirliliğine sebep olan atıklar, kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi. Belediye ekipleri, düzenli aralıklarla yapılan temizlik ve bakım çalışmalarının Bayraklı'nın 24 mahallesinde vatandaşlara daha temiz bir yaşam alanı sunmak için planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

"Temiz ve yaşanabilir bir Bayraklı için çalışıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizin her köşesinde detaylı bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Her mahallemizde aynı titizlikle hareket ederek cadde ve sokakları baştan sona temizliyoruz. Amacımız, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek sürdürülebilir bir temizlik anlayışı oluşturmak. Daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı. Bunun için bütün imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği - Son Dakika

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