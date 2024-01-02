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Bayraklı Belediyesi'nden ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti

Bayraklı Belediyesi, ücretsiz sağlık hizmeti kapsamında yıllık ortalama 20 bin ilçe sakinini ağırlayan ağız ve diş sağlığı polikliniklerinin sayısını 7'ye çıkardı. Refik Şevket İnce Mahallesi eski muhtarlık binası yeni sağlık merkezine dönüştürüldü. Ocak ayında açılması planlanan poliklinikte genel diş muayenesi, dolgu ve çekim işlemleri ücretsiz yapılabilecek. Bayraklı Belediyesi, vatandaşların ağız sağlığı için de ücretsiz diş üniteleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bayraklı Belediyesi\'nden ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti
02.01.2024 - 14:59,
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Bayraklı Belediyesi'nin ücretsiz sağlık hizmeti kapsamında yıllık ortalama 20 bin ilçe sakinini ağırlayan ağız ve diş sağlığı polikliniklerinin sayısı 7'ye yükseldi. Refik Şevket İnce Mahallesi eski muhtarlık binası yeni sağlık merkezine dönüştürüldü. Ocak ayında açılması planlanan poliklinikte genel diş muayenesi, dolgu ve çekim işlemleri ücretsiz yapılabilecek.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ücretsiz poliklinik, hasta nakil, enjeksiyonun yanı sıra bünyesinde bulundurduğu ücretsiz diş üniteleri ile vatandaşların ağız sağlığı için de çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl ortalama 20 bin vatandaşın diş sağlığı problemlerine çözüm bulan Bayraklı Belediyesi, Başkan Serdar Sandal'ın talimatıyla ağız ve diş polikliniklerinin sayısını 7'ye çıkardı. İlçe sakinleri ücretsiz sağlık hizmeti kapsamında diş muayenesi, dolgu ve çekim gibi işlemlerini kolaylıkla yaptırabilecek.

"HALK SAĞLIĞI İÇİN YATIRIMLAR SÜRECEK"

Bayraklı'da toplum sağlığını korumak için çalışmalar yaptıklarını belirterek bu anlamda yatırımların da süreceğini belirten Başkan Serdar Sandal, "Refik Şevket İnce Mahallemizde 7'nci ağız ve diş sağlığı polikliniğimizi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Amacımız daha fazla vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti vermek ve bu zorlu ekonomik şartlarda bir nebze de olsa yüklerini hafifletmek. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

DİŞ ÜNİTELERİ NERELERDE VAR?

Adalet Mahallesi'nde, 75. Yıl Mahallesi'nde, Onur Mahallesi Atatürk Amfi Tiyatro'da, Gümüşpala Pazar Yeri'nde, Nafiz Gürman Kültür Merkezi'nde, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde devam eden ücretsiz sağlık hizmetlerine bu kapsamda tamamen yenilenerek sağlık merkezine dönüştürülen Refik Şevket İnce Mahallesi eski muhtarlık binasındaki ağız ve diş sağlığı polikliniği de eklendi. Yeni muhtarlık binasının yapılmasıyla atıl halde kalan bina baştan sona yenilendi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nden ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti - Son Dakika


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