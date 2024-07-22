Bayraklı Belediyesi Okulları Dezenfekte Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediyesi Okulları Dezenfekte Ediyor

Bayraklı Belediyesi Okulları Dezenfekte Ediyor

Bayraklı Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte yeni sezon öncesi okullarda ilaçlama çalışması başlattı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için dezenfekte yapan ekipler, yaz tatili boyunca devam edecek çalışma kapsamında sınıfları ve ortak kullanım alanlarını yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getiriyor.

22.07.2024 14:31  Güncelleme: 14:34
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Bayraklı Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte yeni sezon öncesi okullarda ilaçlama çalışması başlattı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için dezenfekte yapan ekipler, yaz tatili boyunca devam edecek çalışma kapsamında sınıfları ve ortak kullanım alanlarını yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getiriyor.

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki okulları dezenfekte ederek yeni eğitim-öğretim yılına hazırlamak için çalışmalarına hız verdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nce ilçedeki okullar belirlenen plan doğrultusunda ilaçlanıyor. Bu kapsamda öğrenci ve öğretmenlerin ortak kullanım alanları, derslikler, koridorlar, tuvaletler, bahçeler başta olmak üzere insan yoğunluğu olabilecek her alan steril hale getiriliyor. Öğrencilerin hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için yapılan çalışmalar, veliler tarafından da büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için önemli. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, öğrencilerimizin hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmesi, öğretmenlerin görevlerini daha steril ortamda yapabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz boyunca da okullarda dezenfekte çalışmaları sürecek ve okullar, yeni sezona hazır hale getirilecek"dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bayraklı, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Okulları Dezenfekte Ediyor - Son Dakika

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