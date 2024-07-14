Bayraklı Belediyesi Sel Felaketinin Ardından Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Sel Felaketinin Ardından Çalışmalarını Sürdürüyor

Bayraklı Belediyesi Sel Felaketinin Ardından Çalışmalarını Sürdürüyor

Bayraklı'yı etkileyen sel felaketinin ardından Bayraklı Belediyesi ekipleri, hızlı ve etkin müdahalelerle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yollar onarılıyor, duvarlar örülüyor, çukurlar dolduruluyor, mazgallar temizleniyor ve yeni yağmur suyu kanalları oluşturuluyor.

14.07.2024 16:58  Güncelleme: 17:02
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Bayraklı'yı olumsuz etkileyen sel felaketinin ardından İZSU ekipleriyle birlikte Bayraklı Belediyesinin Fen, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk andan itibaren hızlı ve etkin müdahalelerle sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda bozulan yollar onarılıyor, yıkılan duvarlar örülüyor, çukurlar dolduruluyor, mazgallar temizleniyor, yeni yağmur suyu kanalları oluşturuluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Felaketin yaralarını sarmak için ekiplerimiz gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Felaketin ardından öncelikle sel sularının tahliyesi ve zarar gören bölgelerin temizliği için yoğun bir çalışma başlatıldı. Bayraklı Belediyesi ve İZSU ekipleri, en çok etkilenen bölgelerde su tahliye işlemlerini hızla tamamlarken, esnaf ve vatandaşlara da destek oldu. Olayın ilk anından itibaren sahada olan ekipler, hasar gören altyapı ve yolların onarımı ile birlikte bozulan yollarda çukurları doldurdu, yollardaki ağaçları kaldırdı, yıkılan duvarları ördü, ilçe genelinde sel felaketinin izlerini silmek için yoğun mesai yaptı. İzmir Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar memnuniyetle karşılandı.

"Tedbirlerimizi artıracağız"

Başkan Önal yaptığı açıklamada, "Çok zor bir süreçten geçtik ama ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde yaralarımızı hızla sarıyoruz. İZSU ile birlikte tüm ekiplerimiz, sel sularını tahliye etmek ve zarar gören yerlere müdahale etmek için aralıksız çalıştı. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için hala sahada mesaiye devam ediyoruz. Bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını diliyorum. Bir kez daha tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Sel Felaketinin Ardından Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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