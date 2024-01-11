 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteğini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteğini Artırdı

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış aylarında sokak hayvanlarına yönelik mama ve su desteğini artırdı. İlçenin birçok noktasına yerleştirilen kedi evleri ve ihtiyaç duyulan alanlara bırakılan mama ve su ile sokak hayvanlarına sıcak yuva ve beslenme imkanı sağlanıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, herkesi daha duyarlı olmaya davet ederek, sokak hayvanlarına destek olunması gerektiğini vurguladı.

Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteğini Artırdı
11.01.2024 - 12:26,
Abone Ol

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca belirli periyotlarda sokak hayvanlarına yapılan mama ve su desteğini soğuk kış aylarında artırdı. Can dostlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında ilçenin birçok noktasında ihtiyaç duyulan alanlara mama ve su bırakıldı. Yerleştirilen 100'e yakın kedi evi de sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu. Başkan Serdar Sandal, "Poliklinik, rehabilitasyon, aşılama, bakım ve tedavi gibi hizmetlerle  her yıl binlerce sokak hayvanına destek oluyoruz.  Özellikle soğuk kış aylarında da yiyecek ve içecek bulmakta sıkıntı çekmelerini önlemek için onlara mama ve su bırakıyoruz. Herkesi  bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde barınma ve beslenme sorunları yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarına desteklerini sürdürüyor. İhtiyaç olan noktalara yerleştirilen kedi evleri ve birçok noktaya bırakılan mama ve su desteğinde bulunan ekipler soğuk kış günlerinde de can dostları yalnız bırakmıyor. Belediye mühendisleri tarafından tasarlanan modern görünümlü ve zorlu hava koşullarına dayanıklı ahşap barınaklar da sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor.

"DAHA DUYARLI OLMALIYIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Dünya sadece bizim için değil, hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu nedenle hepimize büyük görevler düşüyor, daha duyarlı olmalıyız. Bayraklı Belediyesi olarak biz gerek tedavi, aşılama veya rehabilite edilmelerinde gerekse mama ve su ihtiyaçlarının karşılanmasında can dostlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atıyor ve her zaman yanlarında oluyoruz. Tüm yurttaşlarımızı da özellikle bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sahip çıkmaya, destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Serdar Sandal, Bayraklı, kedi, Hayvan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteğini Artırdı - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:28:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteğini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement