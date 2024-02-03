Bayraklı Belediyesi Sosyal Tesislere Tarihi İsimler Verdi

Bayraklı Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında belediyeye ait beş sosyal tesisin ismi belirlendi. 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinin uğrak yeri olan kültür merkezleri ve kütüphanelere verilen isimler, oybirliğiyle karara bağlandı. Başkan Serdar Sandal, "Ülkemizin bir vatan haline gelmesinde emeği olan tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda önce Bayraklı'da yapımına devam ettiğimiz İzmir'in en büyük kent meydanına Kuvayı Milliye, sanat sokağımıza da Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi adını vermiştik, şimdi de 5 sosyal tesisimize tarihe altın harflerle kazınmış değerli isimleri verdik" dedi.
Bayraklı Belediyesi, tarihi değerlere sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayı meclis toplantısında gündeme gelen madde ile 5 sosyal tesisin adı daha oybirliğiyle belirlendi. Belediye geçen aylarda da İzmir'in en büyük kent meydanına 'Kuvayı Milliye', ressamların bulunduğu sanat sokağını da baştan sona yenileyerek 'Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi' ismini vermişti. Son meclis toplantısında da Postacılar Kültür Merkezi'ne Hasan Tahsin, Cengizhan'daki kütüphaneye Kara Fatma (Fatma Seher Erden), Fuat Edip Baksı Kütüphanesi'ne Gördesli Makbule, Soğukkuyu Kütüphanesi'ne Halime Çavuş ve Manavkuyu Kütüphanesi'ne de Şerife Bacı isimleri verildi. Karar, CHP, AKP ve MHP meclis üyelerinin oybirliğiyle alındı.
"TARİHİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz. İsimleri Bayraklı'da, anıları hafızalarımızda sonsuza dek yaşayacak. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe ilerlerken ülkemizin bize vatan olmasında emeği olan tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Tüm meclis üyelerimize de destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.
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