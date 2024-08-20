Bayraklı Belediyesi Yangın Mağdurlarına Yardım Elini Uzattı

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Bayraklı'nın Doğançay, Onur ve Körfez mahallelerinde büyük hasara neden olan yangında mağdur olan ailelerin yaralarını sarmak için harekete geçen Bayraklı Belediyesi, gıdadan kıyafete, hijyen malzemelerinden ayakkabıya kadar ihtiyaç sahiplerine destekte bulundu, 30 aileye de barınma imkanı sağladı.

Yangından etkilenen ihtiyaç sahiplerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte desteklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, temel ihtiyaçları karşılamak için 35 aileye kıyafet, ayakkabı, temizlik ve gıda ürünleri yardımında bulundu. Evlerinin yanması nedeniyle barınma sorunu yaşayan toplam 30 vatandaşa da konaklama imkanı sunuldu. Yangından etkilenen ailelere de bugüne kadar 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtılırken, sıcak yemek yardımları devam ediyor.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlk günden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlarımızla birlikte koordineli olarak, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Mağdur olan ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gıda, kıyafet, hijyen malzemeleri ve barınma desteği sağladık. Yangın sırasında zarar gören bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu zor günleri de hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız. Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi ve evlerin onarılması için de gerekli adımları atacağız. Ayrıca yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere sürdürdüğümüz dayanışmamızı büyütüyoruz. Bu kapsamda sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız ihtiyaç listesi doğrultusunda duyarlı vatandaşlarımızın da destekleriyle yaralarımızı hızla saracağız. Birlikte daha güçlüyüz" dedi. - İZMİR