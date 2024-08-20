Bayraklı Belediyesi Yangın Mağdurlarına Yardım Elini Uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayraklı Belediyesi Yangın Mağdurlarına Yardım Elini Uzattı

Bayraklı Belediyesi Yangın Mağdurlarına Yardım Elini Uzattı

Bayraklı'nın Doğançay, Onur ve Körfez mahallelerinde meydana gelen yangında mağdur olan ailelere Bayraklı Belediyesi destek oldu. Gıda, kıyafet, hijyen malzemeleri ve barınma imkanı sağlanan ailelere ayrıca sıcak yemek yardımları da devam ediyor.

20.08.2024 13:51  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı'nın Doğançay, Onur ve Körfez mahallelerinde büyük hasara neden olan yangında mağdur olan ailelerin yaralarını sarmak için harekete geçen Bayraklı Belediyesi, gıdadan kıyafete, hijyen malzemelerinden ayakkabıya kadar ihtiyaç sahiplerine destekte bulundu, 30 aileye de barınma imkanı sağladı.

Yangından etkilenen ihtiyaç sahiplerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte desteklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, temel ihtiyaçları karşılamak için 35 aileye kıyafet, ayakkabı, temizlik ve gıda ürünleri yardımında bulundu. Evlerinin yanması nedeniyle barınma sorunu yaşayan toplam 30 vatandaşa da konaklama imkanı sunuldu. Yangından etkilenen ailelere de bugüne kadar 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtılırken, sıcak yemek yardımları devam ediyor.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlk günden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlarımızla birlikte koordineli olarak, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Mağdur olan ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gıda, kıyafet, hijyen malzemeleri ve barınma desteği sağladık. Yangın sırasında zarar gören bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu zor günleri de hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız. Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi ve evlerin onarılması için de gerekli adımları atacağız. Ayrıca yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere sürdürdüğümüz dayanışmamızı büyütüyoruz. Bu kapsamda sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız ihtiyaç listesi doğrultusunda duyarlı vatandaşlarımızın da destekleriyle yaralarımızı hızla saracağız. Birlikte daha güçlüyüz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Körfez, izmir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Yangın Mağdurlarına Yardım Elini Uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti
15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:39:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Yangın Mağdurlarına Yardım Elini Uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement