Bayraklı Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Bayraklı Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlarken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına da yardımcı oluyor. 13 farklı branşta açılan kurslara 5-13 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.

07.07.2024 11:30  Güncelleme: 11:33
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Her yıl binlerce çocuğu spor okullarında bir araya getiren Bayraklı Belediyesinin 13 branşta açtığı yaz spor okulları başladı. Kayıtları süren kurslarda çocuklar, yaz tatilini verimli geçirirken hem eğlenecek, hem de öğrenecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Tüm çocuklarımızı yaz spor okullarına bekliyoruz" dedi.

13 branşta kurs imkanı

Bayraklı Belediyesinin yaz spor okulları, çocukların gelişimlerini destekleyerek yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlarken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına da yardımcı oluyor. Bu kapsamda 13 branşta açılan spor okullarına Bayraklı'da yaşayan 5-13 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tekvando, jimnastik, badminton, bale, kick boks, karate, güreş, masa tenisi ve muay thai branşlarındaki kurslarda çocuklar, sporla dolu bir yaz tatili geçirecek. Ayrıca, engelli sporcular için de masa tenisi, dans, corn hole ve basketbol kursları organize edilecek. Kursa katılmak isteyenler için başvurular Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi'nde kabul edilecek.

Herkes için spor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak yaz aylarında da sportif aktivitelerimize, kurslarımıza yaz spor okullarıyla devam ediyoruz. Bu sayede binlerce öğrenciyi sporla buluşturacağız. Spor ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla başlattığımız yaz spor okullarına herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika

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