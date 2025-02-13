Bayraklı Belediyesi Zabıta Ekipleri Otel Denetimlerini Sıklaştırdı

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Bayraklı'da toplum sağlığı, huzuru ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri, son olarak otellerin ve dinlenme tesislerinin ruhsat ve acil durum yeterliliklerini denetledi. Kurallara uymayan işletmeler uyarılırken daha önceki ikazlara uymayanlara ise idari işlem yapıldı.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da yaşanan otel yangını faciasının ardından ilçede faaliyet gösteren konaklama tesislerinin denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Bayraklı'daki oteller ve dinlenme tesislerinde ruhsatlar, çalışan sağlık karneleri, hijyen koşulları, güvenlik önlemleri incelendi. İşletmelerin hijyen ve ruhsatlarının yanı sıra, deprem, yangın gibi acil durumlara ilişkin tahliye ve müdahale koşulları da denetlendi. Duman dedektörleri, yangın tüpleri, yangın merdivenleri, tahliye kapıları ve yönlendirme levhalarının görünür olması gereken acil tahliye planları da kontrol edildi. Ekipler, kurallara aykırılık gördüğü firmaları uyardı. Uyarıları dikkate almayanlara ise yasal işlem yapıldı. Denetimlerin belirli periyotlar halinde devam edeceğini belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için üzerimize düşeni yapıyoruz. İşletmelerin tüm yasal düzenlemelere ve güvenlik önlemlerine uygunluğu ekiplerimiz tarafından titizlikle denetleniyor. Güvenlik tedbirleri alınması gereken her alanda çalışmalar yürüterek, bu tür faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - İZMİR