Bayraklı Belediyesi, Zor Durumdaki Aileye Sıcak Yuva Sağladı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi, Zor Durumdaki Aileye Sıcak Yuva Sağladı

Bayraklı Belediyesi, Zor Durumdaki Aileye Sıcak Yuva Sağladı

Bayraklı Onur Mahallesi'nde zor şartlarda yaşayan 5 çocuklu bir aile, Bayraklı Belediyesi'nin girişimleri ve hayırsever bir vatandaşın desteği ile yeni bir eve kavuştu. Aileye gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımları da yapıldı.

26.03.2025 12:39  Güncelleme: 12:44
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Bayraklı Onur Mahallesi'nde gecekonduda zor şartlarda yaşayan 5 çocuklu bir aile, Bayraklı Belediyesi ekiplerinin girişimleri ile sıcak bir yuvaya kavuştu. Hayırsever bir vatandaşın süresiz barınma desteğiyle yeni evlerine yerleşen ailenin, aynı zamanda gıda ve kıyafetten ev eşyalarına kadar tüm ihtiyaçları karşılandı.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında dayanışma ağını büyütüyor. İmkanlar dahilinde destekte bulunulan ve vatandaşların yüzünü güldüren Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak bir aileyi daha sıcak yuvaya kavuşturdu. Bu kapsamda Onur Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu bir ailenin barınma sorunu hayırsever bir vatandaş tarafından giderildi, evin elektrik ve su tesisatları yenilendi, bakım, onarım ve tadilatları yapıldı, boya ve badanası tamamlandı. Ev eşyalarıyla baştan sona döşenen evin fertlerinden bir kişiye de istihdam sağlandı. Küçük çocuklar okullara kaydedilirken ayrıca aileye kırtasiye, gıda ve kıyafet desteğinde de bulunuldu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Dayanışma ruhuyla hareket eden bir belediye olarak, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Zor durumda olan ailelerimize destek olmak, onlara daha iyi yaşam koşulları sunmak en önemli görevlerimizden biri. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçemiz sakinlerine sunmaya, toplumun her kesiminin yanında olmaya, dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek veren hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi, Zor Durumdaki Aileye Sıcak Yuva Sağladı - Son Dakika

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